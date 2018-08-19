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    Події в Україні

    Смертельна ДТП за участю скандального екс-чиновника на Харківщині: троє загиблих

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    Наслідки ДТП - Смертельна ДТП за участю скандального екс-чиновника на Харківщині: троє загиблих
    Наслідки ДТП

    Двоє людей загинули на місці, ще одна людина померла у кареті швидкої

    У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригоди, у якій загинули троє осіб. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    За його даними, аварія трапилася 19 серпня близько 15-00 неподалік села Піщане Вовчанського району.

    Попередньо встановлено, що на автошляху «Харків – Вовчанськ» сталося зіткнення автомобілів ВАЗ та Lexus. Від отриманих внаслідок аварії травм 77-річний водій та 63-річна пасажирка автівки ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка «ВАЗ» померла у кареті швидкої.

    64-річний водій транспортного засобу Lexus отримав забій грудної клітини, стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

    На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.

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    Смертельна ДТП за участю скандального екс-чиновника на Харківщині: троє загиблих
    Смертельна ДТП за участю скандального екс-чиновника на Харківщині: троє загиблих

    Як повідомляє УНІАН з посиланням на неназвані джерела, керував автомобілем Lexus колишній головний архітектор Харкова, фігурант кримінального провадження про розкрадання комунальних земель за кооперативною схемою Сергій Чечельницький.

    «Це величезна неприємність. Я не можу зараз говорити, вибачте, будь ласка», - прокоментував журналісту екс-чиновник і поклав слухавку.

    Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Вовчанського відділу поліції.

    Нагадаємо, у неділю, 19 серпня, в Сумах на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульних поліції.

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