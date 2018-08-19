З’явилося відео моменту ДТП «Бука» у центрі Києва



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В момент ДТП на перехресті було багато людей

На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру. З’явилося відео моменту ДТП.

На ньому видно, як люди фільмують техніку, що поверталася після репетиції параду у Києві, яка пройшла ввечері того ж дня.

У якийсь момент один з установок «Буків» не вписалася у поворот і в’їхала у будівлю. У цей момент на перехресті було багато людей, але в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte,розташованому за адресою Ярославська, 58.

Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.