Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рух на дорозі Львів – Краковець тимчасово перекрито

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рух на дорозі Львів – Краковець тимчасово перекрито
Рух на дорозі Львів - Краковець тимчасово перекрили
фото: t.me/lvivpatrolpolice

Дорога буде перекрита не менше однієї години

Сьогодні, 27 серпня, ввечері правоохоронці перекрили рух на трасі Львів – Краковець. Там сталася ДТП. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області в Telegram.

За інформацією правоохоронців, поблизу села Наконечне Друге витягають фуру, яка з'їхала з дороги.

«Дорога буде перекрита не менше однієї години», – додали в поліції.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Красов увечері 14 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Житомирській області. ДТП сталося біля села Броники в Житомирській області. Красов, за їхніми словами, їхав на великій швидкості – близько 200 км/год, він же є єдиним постраждалим в ДТП, у нардепа зламані ніс і рука.

Теги: ДТП Львівщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дві пасажирки цього авто отримали травми
Під Львовом сталася потрійна ДТП: є загиблі (фото)
25 серпня, 19:17
У Туреччині автобус в'їхав у місце аварії, загинули 15 людей
Масштабна ДТП у Туреччині: 15 загиблих, понад 20 поранених
20 серпня, 20:17
Авто з українськими дипломатами потрапило в ДТП у Відні
Українські дипломати потрапили у ДТП у центрі Відня. МЗС з'ясовує обставини
13 серпня, 21:33

Події в Україні

У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)
У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)
Рух на дорозі Львів – Краковець тимчасово перекрито
Рух на дорозі Львів – Краковець тимчасово перекрито
Обстріл школи у Запоріжжі: з'явилося відео наслідків
Обстріл школи у Запоріжжі: з'явилося відео наслідків
ЗСУ під Марганцем збили безпілотник рашистів
ЗСУ під Марганцем збили безпілотник рашистів
Розвідка назвала вирішальний період війни
Розвідка назвала вирішальний період війни
ЗСУ заблокували рашистам шлях через Дніпро – Хлань
ЗСУ заблокували рашистам шлях через Дніпро – Хлань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
118K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
66K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
55K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
53K
Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»
47K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту