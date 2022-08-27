Рух на дорозі Львів – Краковець тимчасово перекрито

Дорога буде перекрита не менше однієї години

Сьогодні, 27 серпня, ввечері правоохоронці перекрили рух на трасі Львів – Краковець. Там сталася ДТП. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області в Telegram.

За інформацією правоохоронців, поблизу села Наконечне Друге витягають фуру, яка з'їхала з дороги.

«Дорога буде перекрита не менше однієї години», – додали в поліції.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Красов увечері 14 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Житомирській області. ДТП сталося біля села Броники в Житомирській області. Красов, за їхніми словами, їхав на великій швидкості – близько 200 км/год, він же є єдиним постраждалим в ДТП, у нардепа зламані ніс і рука.