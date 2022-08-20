Масштабна ДТП у Туреччині: 15 загиблих, понад 20 поранених

Автобус врізався у карету швидкої допомоги, автівку рятувальників та транспорт журналістів, що працювали поруч з іншою аварією

У Туреччині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули 15 осіб. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Відомо, що зіткнулися пасажирський автобус, машина швидкої допомоги, пожежна машина та автомобіль із журналістами.

Повідомляється, що спочатку в ДТП потрапив легковий автомобіль. За даними ЗМІ, цією трасою проїжджав автобус із пасажирами. Він перекинувся за 200 метрів від місця ДТП та в'їхав у рятувальників.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı https://t.co/g1z0xBLqhf pic.twitter.com/5sAxnpll6N — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 20, 2022

Свідки події розповіли, що автобус наїхав на рідину, що витікала з автівки, яка потрапила у ДТП. Його занесло і він врізався у групу людей, що була в районі місця аварії.

За попередніми даними, в аварії загинули 15 людей, серед яких три пожежники, два медпрацівники, два журналісти та вісім пасажирів. Ще 22 людини отримали поранення, вісім із них у важкому стані.

Постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень. Наразі поліція встановлює обставини події.

Раніше повідомлялося, що авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція. Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом.