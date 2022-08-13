Українські дипломати потрапили у ДТП у центрі Відня. МЗС з'ясовує обставини

Авто з українськими дипломатами потрапило в ДТП у Відні

Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП

Авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Міністерство закордонних справ вивчає всі обставини. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українське посольство «взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП«.

«Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку», – підкреслив Ніколенко.

Він додав, що рішення про подальші кроки щодо учасника аварії в МЗС ухвалять за підсумками розслідування.

Австрійське видання Kronen Zeitung повідомляє, що аварія трапилася вчора, 12 серпня, в центрі Відня. Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція.

Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом.

За інформацією видання, один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а у ймовірного водія (за словами потерпілих, він помінявся місцями з пасажиром) заміри показали понад 2 проміле.