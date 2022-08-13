Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українські дипломати потрапили у ДТП у центрі Відня. МЗС з'ясовує обставини

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українські дипломати потрапили у ДТП у центрі Відня. МЗС з'ясовує обставини
Авто з українськими дипломатами потрапило в ДТП у Відні
фото з відкритих джерел

Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП

Авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Міністерство закордонних справ вивчає всі обставини. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українське посольство «взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП«. 

«Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку», – підкреслив Ніколенко.

Він додав, що рішення про подальші кроки щодо учасника аварії в МЗС ухвалять за підсумками розслідування.

Австрійське видання Kronen Zeitung повідомляє, що аварія трапилася вчора, 12 серпня, в центрі Відня. Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція.

Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом. 

За інформацією видання, один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а у ймовірного водія (за словами потерпілих, він помінявся місцями з пасажиром) заміри показали понад 2 проміле.

Теги: ДТП МЗС Австрія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В столиці дівчина за кермом автомобіля врізалася в дерево
Не вписалася в поворот і обійняла дерево: У Києві сталося ДТП (відео)
10 липня, 17:05
Буковинські поліцейські з'ясовують обставини ДТП зі смертельними наслідками
Проводжали батька на фронт: у жахливій ДТП на Буковині загинув військовий та його сім'я
17 липня, 06:46
У Рівному водій поки втікав від поліції розтрощив п'ять автівок
Розбив п'ять машин: у Рівному порушник тікав від поліції та спричинив ДТП
25 липня, 02:56

Політика

Українські дипломати потрапили у ДТП у центрі Відня. МЗС з'ясовує обставини
Українські дипломати потрапили у ДТП у центрі Відня. МЗС з'ясовує обставини
Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата, не пояснюючи причин
Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата, не пояснюючи причин
Фіни придумали, як саме обмежити кількість росіян в країні
Фіни придумали, як саме обмежити кількість росіян в країні
Таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі (відео)
Таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі (відео)
Президент Сербії зробив несподівані заяви не на користь Росії
Президент Сербії зробив несподівані заяви не на користь Росії
Москва сформулювала головну вимогу до США
Москва сформулювала головну вимогу до США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
78K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
76K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
45K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
20K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
19K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту