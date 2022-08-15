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«Слуга народу» Красов потрапив у ДТП: перші подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Слуга народу» Красов потрапив у ДТП: перші подробиці
Красов потрапив у ДТП на Житомирщині
фото: facebook.com/oleksiikrasov

Внаслідок аварії нардеп зазнав поранень – у нього зламані ніс та рука

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Красов увечері 14 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Житомирській області. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела в партії, а також на коментар пресслужби СН для видання.

Так, джерела розповіли виданню, що ДТП сталося біля села Броники в Житомирській області. Красов, за їхніми словами, їхав на великій швидкості - близько 200 км/год, він же є єдиним постраждалим в ДТП, у нардепа зламані ніс і рука.

У партійній пресслужбі підтвердили факт ДТП, але подробиць не надали.

«Транспортна пригода дійсно мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він обов'язково буде відповідати» - зазначили там.

У пресслужбі підсумували, що, за наявною інформацією, інших постраждалих внаслідок цієї аварії немає.

Раніше повідомлялося, що авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція. Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом. 

За інформацією видання, один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а у ймовірного водія (за словами потерпілих, він помінявся місцями з пасажиром) заміри показали понад 2 проміле.

Міністерство закордонних справ вивчає всі обставини.

Теги: Житомирщина партія Слуга народу ЗМІ ДТП

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