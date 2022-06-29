Атака на Миколаїв: Кім назвав кількість жертв та постраждалих

Двоє людей загинули, ще троє – постраждали

Окупанти зранку вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва. Вже відомо про трьох поранених та двох загиблих внаслідок обстрілів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Після удару по багатоповерховому будинку на даний момент трьоє поранених, двоє загиблих. Також поранення отримав співробітник ДСНС», – зазначив Кім.

Як повідомлялося, 29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.

Нагадаємо, вчора 28 червня вранці у Миколаєві теж прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

Також 28 червня обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.



