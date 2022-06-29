З’явилося відео наслідків удару рашистів по Миколаєву

Вже відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених

Окупанти зранку вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва. Відео наслідків вже оприлюднили у соцмережі.

Станом на зараз вже відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених.

Як повідомлялося, 29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Відомо, що рашисти влучили по багатоповерховому будинку.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.

Нагадаємо, вчора 28 червня вранці у Миколаєві теж прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

Також 28 червня обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.