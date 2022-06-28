Окупанти з «Ураганів» обстріляли Миколаїв

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки

Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був «Ураган», – зазначив міський голова.

За його словами, пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль.

Також касетні боєприпаси впали біля зупинки громадського транспорту.

Інших деталей обстрілу, та чи є жертви внаслідок удару, Сєнкевич поки не назвав.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

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