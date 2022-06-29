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    Події в Україні

    У Херсоні й Миколаєві гримлять вибухи

    Триває ворожий обстріл Миколаєва - У Херсоні й Миколаєві гримлять вибухи
    Триває ворожий обстріл Миколаєва
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Містянам слід лишатися в укриттях

    Сьогодні, 29 червня, вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Про це повідомляє «Суспільне».

    У Миколаєві чути гучні вибухи – розпочався ворожий обстріл міста. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

    У деяких районах почалися сильні пожежі. Над обласним центром піднімає темний дим.

    Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06 і досі немає відбою. Містянам необхідно залишатися в укриттях.

    Нагадаємо, 28 червня вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

    Також 28 червня обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні й Миколаєві гримлять вибухи