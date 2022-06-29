У Херсоні й Миколаєві гримлять вибухи

Містянам слід лишатися в укриттях

Сьогодні, 29 червня, вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Про це повідомляє «Суспільне».

У Миколаєві чути гучні вибухи – розпочався ворожий обстріл міста. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

У деяких районах почалися сильні пожежі. Над обласним центром піднімає темний дим.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06 і досі немає відбою. Містянам необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 28 червня вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

Також 28 червня обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.