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    Події в Україні

    Рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на Говерлі

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    У пошуковій операції брало участь 11 людей та дві одиниці спецтехніки - Рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на Говерлі
    У пошуковій операції брало участь 11 людей та дві одиниці спецтехніки

    У горах рятувальники шукали хлопця та дівчину, що заблукали під час проходження туристичного маршруту, - ДСНС

    На Закарпатті всю ніч тривала пошуково-рятувальна операція. Шукали двох туристів в районі гори Говерла. Близько 10-ї ранку туристів знайшли. Про це інформують у прес-службі ГУ ДСНС в Закарпатській області.

    «Близько 10:00 однією з пошуково-рятувальних груп знайдено туристів, які заблукали вчора в районі гори Говерла. Наразі рятувальники ДСНС надають долікарську допомогу постраждалим, адже ті отримали переохолодження. Далі надзвичайники супроводять туристів до найближчого рятувального будиночка, аби там відігріти їх гарячим чаєм і надалі доправлять їх до найближчого населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

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    Як інформують в ДСНС, з ночі в горах на Рахівщині шукали хлопця та дівчину, що заблукали під час проходження туристичного маршруту в районі гори Говерла.

    Пошукова операція тривала цілу ніч, брало участь 11 чоловік та дві одиниці спецтехніки. Надзвичайники рухалися у двох напрямках: зі сторони села Богдан та села Лазещина Рахівського району.

    Як повідомлялося, 26 лютого, о 20:50 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшла інформація, що в районі гори Говерла Рахівського району під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир на місцевості та заблукали двоє туристів (чоловік та жінка).

    Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено дві групи. Пошуково-рятувальні роботи були утруднені через дуже погані погодні умови: в горах іде сильний сніг, погана видимість та сильний вітер. На щастя, з потерпілими був зв'язок.

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