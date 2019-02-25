ЄС виділить мільйон євро на відновлення обсерваторії у Карпатах



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На базі обсерваторії планують створити Міжнародний науковий центр Обсерваторія Прикарпатського університету та Варшавського університету

Обсерваторія на горі Піп Іван отримала грант Євросоюзу

Євросоюз виділить 1 мільйон 53 тисячі євро на відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати).

Про це у своєму Facebook повідомила віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

На базі обсерваторії планують створити Міжнародний науковий центр Обсерваторія Прикарпатського університету та Варшавського університету, зазначила вона.

Відповідну грантову угоду уклали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Міністерство інвестицій і розвитку Польщі.

«Концепція, запропонована Прикарпатським національним університетом, полягає у створенні так званого трансформера, який об’єднає сучасний науково-дослідний центр з базою підготовки фахівців для проведення пошуково-рятувальних операцій2, - зазначили у Прикарпатському національному університеті.

Проект «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального центру» реалізують у межах програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Зокрема, за кошти ЄС планують встановити сучасне метеорологічне обладнання, придбати необхідну рятувальну техніку та сучасне спорядження для українського і польського рятувальних загонів. Це допоможе виконувати пошуково-рятувальні операції у надскладних умовах високогір’я. Частину коштів витратять на ремонт та облаштування приміщень в межах завдань проекту.

«Цей грант досить складний з точки зору виконання. Зокрема, близько 50 відсотків грантових коштів буде спрямовано на ремонт, відновлення та адаптацію приміщень обсерваторії для потреб рятувальних служб і наукового центру», — зауважив ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда.

За його словами, проект розрахований на два роки, але фактично він має бути реалізований протягом півроку, адже в умовах високогір’я вести будівельні роботи можна не більше трьох місяців на рік.

Нині Україна бере участь у чотирьох програмах прикордонного співробітництва із загальним бюджетом 360 мільйонів євро.

Нагадаємо, 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.

Як згодом з'ясувалося - загинули двоє туристів. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.