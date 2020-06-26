САП оголосила підозру голові Кіровоградської ОДА



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Андрія Балоня призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року

Андрія Балоня підозрюють у вимаганні неправомірної вигоду у розмірі 1,8 млн грн

Спеціальна антикорупційна прокуратура оголосила підозру голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрії Балоню в отриманні неправомірної вигоди. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у Херсоні заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Водночас указ про звільнення голови Кіровоградської ОДА на сайті президента поки що не оприлюднили.

До відома, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що влада зацікавлена у незалежному розслідуванні ситуації із затриманням керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Як повідомлялося, 25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва САП викрили голову обласної держадміністрації Андрія Балоня та посадовця цієї ж ОДА «на гарячому». Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності.

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі у 1,8 млн грн затримали Андрія Балоня, якого сьогодні звільнив Кабмін.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський призначив Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що 19 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

А 18 червня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.