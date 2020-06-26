Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА



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Андрія Балоня призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року

Указу про звільнення голови Кіровоградської ОДА на сайті президента поки що нема

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це глава держави сказав журналістам під час відкриття стадіону у Херсоні, повідомляє Укрінформ.

«Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію з приводу того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації (Кіровоградської – ред.), не буду казати всіх прізвищ, є докази того, що там відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх, тому як тільки я отримав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову обласної державної адміністрації, а правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Чим вони і займались, і ви, здається, всі все це бачили. Це справедливо. Немає: наші - не наші, є: вкрав - сідай. Ось і все», - сказав Зеленський.

Водночас указ про звільнення голови Кіровоградської ОДА на сайті президента поки що не оприлюднили.

До відома, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що влада зацікавлена у незалежному розслідуванні ситуації із затриманням керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Як повідомлялося, 25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва САП викрили голову обласної держадміністрації Андрія Балоня та посадовця цієї ж ОДА «на гарячому». Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності.

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі у 1,8 млн грн затримали Андрія Балоня, якого сьогодні звільнив Кабмін.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський призначив Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що 19 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

А 18 червня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.