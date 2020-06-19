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    Зеленський призначив Борзова головою Вінницької ОДА та присвоїв йому ранг

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    Президент присвоїв Сергію Борзову ранг державного службовця&nbsp; - Зеленський призначив Борзова головою Вінницької ОДА та присвоїв йому ранг
    Президент присвоїв Сергію Борзову ранг державного службовця 

    Раніше було оприлюднено указ президента про звільнення Борзова з посади керівника Державного управління справами

    Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього Керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ №239/2020 держави від 18 червня оприлюднено на сайті глави.

    «Призначити Борзова Сергія Сергійовича головою Вінницької обласної державної адміністрації», — йдеться в тексті документу.

    Іншим указом № 238/2020 Президент постановив Звільнити Владислава Скальського з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

    Зазначимо, раніше було оприлюднено Указ Президента про звільнення Борзова з посади Керівника Державного управління справами.

    Також на сайті президента з’явився указ № 235/2020 про присвоєння рангу державного службовця Борзову.

    «Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» постановляю: Присвоїти другий ранг державного службовця Борзову Сергію Сергійовичу — Керівнику Державного управління справами», — сказано в указі від 18 червня.

    Нагадаємо, цього тижня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

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