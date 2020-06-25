Кабмін звільнив голову Кіровоградської облдержадміністрації



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Андрія Балоня призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року

Шмигаль не повідомив причини звільнення з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня

Кабінет міністрів України сьогодні, 25 червня, звільнив Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про відставку голови Кіровоградської ОДА повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Прем’єр не повідомив причини відставки Андрія Балоня.

«По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації», - заявив він.

Зазначимо, Балоня призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що 19 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

А 18 червня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.