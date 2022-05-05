СБУ викрила киян, які поширювали російську пропаганду

СБУ викрила антиукраїнську діяльність двох киян, які працювали на російські спецслужби

Два жителі української столиці працювали на спецслужби країни-агресора

Служба безпеки виявила у столиці і припинила діяльність проксі-центру, який працював на російські спецслужби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що до роботи цього центру були причетні два жителі Києва. Створений ними програмний апаратний комплекс дозволив їм, віддалено отримавши ІР-адреси українських операторів зв’язку, мати доступ до інтернету з території країни-агресора.

Проксі-центр займався як поширенням російської пропаганди, маскуючи її під активність і позицію українських користувачів соцмереж, так і кібератаками на державні інформаційні ресурси.

Крім того, колаборанти користувалися забороненими в Україні платіжними системами, отримуючи через них фінансування з Росії.

Українські правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників та у їхніх офісах. Крім сервера управління спецобладнанням, були виявлені більше 2 тис. сім-карт українських мобільних операторів.

Нагадаємо, що на початку травня потужну кібератаку пережили онлайн-сервіси «Укрзалізниці».

А у квітні СБУ припинила діяльність російських хакерів, які розсилали українцям шкідливе програмне забезпечення від імені Служби безпеки України.