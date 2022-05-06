Є ризик масованих обстрілів на 8-9 травня. РНБО зробила заяву

Українців просять бути особливо уважними 8-9 травня

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.



Оскільки війська не можуть похвалитися вагоми здобутками на фронті до Дня перемоги, російські війська мають ризикувати масованими обстрілами українських міст у ці дні, повідомляє пресслужба центру.



«Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги , а також дотримуватись правил у разі впровадження комендантської року», – йдеться у повідомленні.

Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко дав поради громадянам, як убезпечити себе у ці напружені дні під час марафону єдиних новин.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

Читайте також: