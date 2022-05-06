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    Є ризик масованих обстрілів на 8-9 травня. РНБО зробила заяву

    РНБО закликає не ігнорувати повітряну тривогу&nbsp; - Є ризик масованих обстрілів на 8-9 травня. РНБО зробила заяву
    РНБО закликає не ігнорувати повітряну тривогу 
    фото: Центр протидії дезінформації

    Українців просять бути особливо уважними 8-9 травня

    Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

    Оскільки війська не можуть похвалитися вагоми здобутками на фронті до Дня перемоги, російські війська мають ризикувати масованими обстрілами українських міст у ці дні, повідомляє пресслужба центру.

    «Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги , а також дотримуватись правил у разі впровадження комендантської року», – йдеться у повідомленні.

    Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко дав поради громадянам, як убезпечити себе у ці напружені дні під час марафону єдиних новин.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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    Теги: розвідка росія МВС окупанти РНБО війна путін обстріл Україна окупація Вадим Денисенко #stoprussia
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    Є ризик масованих обстрілів на 8-9 травня. РНБО зробила заяву