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    Події в Україні

    Чотири дні бойової підготовки – і вмирай за Путіна. РФ знову кидає на війну строковиків

    Чотири дні бойової підготовки – і вмирай за Путіна. РФ знову кидає на війну строковиків
    фото: Головне управління розвідки

    Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області

    Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви «живої сили». Попри неодноразові заяви Кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, таки випадки фіксуються дедалі частіше. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    Встановлено, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області.

    Поспіх в питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України.

    Також російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін «відрядження» – до 2 тижнів. Озвучена мета – «надання допомоги».

    Разом з тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу.

    Нагадаємо, Генштаб оновив статистику втрат ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чотири дні бойової підготовки – і вмирай за Путіна. РФ знову кидає на війну строковиків