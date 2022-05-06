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    Економіка та фінанси

    Як працювати банкам в окупації: регулятор схвалив план дій

    Якщо є загроза життю і здоров'ю працівників і клієнтів банків, то банк може тимчасово припинити роботу відділень, де є окупанти&nbsp; - Як працювати банкам в окупації: регулятор схвалив план дій
    Якщо є загроза життю і здоров'ю працівників і клієнтів банків, то банк може тимчасово припинити роботу відділень, де є окупанти 
    фото з російських ЗМІ

    Банки можуть самостійно ухвалювати рішення про тимчасове припинення діяльності своїх відділень

    Національний банк України ухвалив план дій для діяльності банків у територіальних громадах, розташованих в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації. Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті регулятора.

    Документ, зокрема, передбачає, що такі банки можуть самостійно приймати рішення про тимчасове припинення діяльності своїх відділень, розташованих в населених пунктах, що знаходяться в тимчасовій окупації та у яких є загроза життю і здоров'ю працівників і клієнтів банків.

    Банки можуть також приймати рішення про мінімізацію залишків готівки в касах доступними способами: видачею готівки з каси банку клієнтам або завантаженням банкоматів готівкою.

    Крім цього, фінустанови за технічної можливості та відсутності загрози життю та здоров'ю працівників банків, можуть забезпечити прийом торговцями електронних платіжних засобів для здійснення безготівкових розрахунків, видачу торговцями коштів у готівковій формі клієнтам на касах при здійсненні безготівкових розрахунків, а також продовжувати дистанційне обслуговування клієнтів.

    У постанові зазначено, що банки мають здійснювати безготівкові розрахунки до настання обставин, які унеможливлюють їх проведення.

    Після деокупації населених пунктів або припинення бойових дій банки мають вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи відділень, забезпечення здійснення безготівкових розрахунків та поповнення банкоматів тощо.

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    Теги: росія окупанти Національний банк банк війна гроші Україна фінанси окуповані території робота окупація #stoprussia
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    Як працювати банкам в окупації: регулятор схвалив план дій