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СБУ показали, як спецназ «Альфа» нищить ворога у Бахмуті (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ показали, як спецназ «Альфа» нищить ворога у Бахмуті (фото)
фото: пресслужба СБУ

Бойові завдання виконують спецназівці Центру спецоперацій «А» 

Спецназівці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України виконують бойові завдання у Бахмуті Донецької області. Спецслужба відомства показала, як працюють бійці спецпідрозділу.

«Спецназівці Центру спецоперацій «А» СБУ знищують окупантів в українському місті-фортеці Бахмут. Б'ємось за кожен сантиметр нашої землі», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. 

Теги: Бахмут СБУ війна

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