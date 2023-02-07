У бригади ЗСУ під Бахмутом немає боєприпасів – екснардеп Ігор Луценко

Піхота 30 бригади не отримала достатню кількість боєкомплектів, артпідтримки немає, тож росіяни можуть захопити дорогу Слов'янськ-Бахмут

Незважаючи на заяви заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка про успіхи наших військових під Бахмутом, реальна ситуація може бути іншою. Українські військовослужбовці, які перебувають у Бахмуті (Артемівську), б'ють справжню тривогу. У Facebook опубліковано пост колишнього депутата Верховної Ради України, а нині офіцера 72-ї омбр ЗСУ Ігоря Луценка.

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За його словами, у 30-ї бригади ЗСУ під Бахмутом немає боєприпасів, і їм доводиться тікати «хто куди» не через те, що вони «погані хлопці», а просто тому, що їм нема чим стріляти.

«Ця бригада, яку прислали нам на посилення, кидає зброю побачивши супротивника і просто тікає з позицій. Їм просто нема чим стріляти. Від слова «зовсім». На стрілецьке відділення виділяють один цинк на добу. У кулеметних стрічках – по 20 набоїв, більше набоїв немає», – зазначає Ігор Луценко.

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Далі колишній нардеп ВРУ використовує нелітературну лексику з приводу ситуації, що складається. Бійці на місці вважають, що росіяни вже найближчим часом, може, навіть сьогодні, переріжуть трасу на Слов'янськ.

«30 бригада просто нагнала танків та артилерії яка просто стоїть вздовж дороги за 5-10 км від лінії зіткнення. Повний хаос, піхота 30 бригади не отримала БК (боєкомплекту), артпідтримки немає, і через це групи кацапів, які озброєні лише АК-74 сьогодні мають захопити дорогу Слов'янськ-Бахмут», – пише колишній народний обранець.

Нагадаємо, українські бійці зупинили наступ російських штурмовиків під Бахмутом. В результаті цього було знищено дев'ять окупантів, ще двох вдалося взяти у полон.