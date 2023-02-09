Важкі бої поблизу Бахмута та скидання гранат на Сумщину: яка ситуація в регіонах

Ввечері рашисти гатили по Нікополю зі ствольної артилерії

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

Два обстріли за добу, із артилерії та ракетний удар – Новгород-Сіверський район. Через ракетний удар по будівлі промислового підприємства (Семенівська громада), загинули двоє працівники підприємства, ще двоє – травмовані.

Сумщина

Сьогодні зранку на територію Білопільської громади з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли територіальних громад області: Краснопільської, Білопільської, Есманьської, Новослобідської, Юнаківської, Середино-Будської.

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Було зафіксовано 87 прильотів та вісім кулеметних черг. Без руйнувань та жертв серед мирних жителів Сумщини.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новодарівка, Кам'янське, Залізничне, Мала Токмачка, Варварівка, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Темирівка, Білогір'я, Новоандріївка, Новомиколаївка, Степове, Лук'янівське.

Надійшло 12 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

За минулу добу знову постраждав Нікополь. Ввечері рашисти гатили по ньому зі ствольної артилерії. Є жертви. Загинув 37-річний чоловік.

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Також повністю зруйнована господарча споруда. Ще близько 10 пошкоджені. 16 приватних будинків та два легкових автомобілі також постраждали. Понiвечене приватне підприємство. Крім того, пошкоджено лінії електропостачання та газопровід. Всі відповідні служби наразi усувають наслідки атаки.

Харківщина

Під обстріли окупантів за добу потрапили не менше 23 населених пунктів Харківщини. Зокрема, на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Западне.

На Куп’янському напрямку були обстріляні Куп’янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Від поранень загинули двоє цивільних.

За добу через обстріли населених пунктів Чугуївського району поранення зазнали п’ятеро людей, в тому числі 10-річний хлопчик.

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Майже цілий день під обстрілами перебувало м. Вовчанськ. Близько опівдня внаслідок масованих ударів ворога було зруйновано не менше 7 багатоквартирних будинків та 3 приватних будинків. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та стіни. Внаслідок обстрілу ввечері зруйновано частину житлового будинку.

Близько 22:00 також у Вовчанську ворожий снаряд потрапив у будівлю підрозділу ДСНС, внаслідок чого частково пошкоджено дах будівлі та приміщення другого поверху. Особовий склад не постраждав.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив росіян потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянського лісництва.

У Сєвєродонецьку хворих з лікарні відправляють додому, бо готують приміщення під хірургію для військових РФ. Ситуація в області складна.

Донеччина

Вночі окупанти випустили дві ракети по Краматорську. Влучили у промислову зону. Без жертв. Близько півночі – артилерійський обстріл селища Новоекономічне Гродівської територіальної громади. Влучання сталося по будівлі церкви, одна людина постраждала.

Впродовж доби – п’ять обстрілів населених пунктів Курахівської громади (найпотужніший – артилерійський обстріл с. Новоселидівка, який стався ввечері. Крім того, обстріл околиць м.Курахове; околиць с.Трудове, правого берегу Курахівського водосховища). Пошкоджено будівлю дошкільного підрозділу гімназії в с. Новоселидівка, пошкоджено приватний житловий будинок, пряме влучання в Новоселидівський сільський будинок сімейного дозвілля, пошкоджна будівля Курахівскої амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Новоселидівка; зруйновано трансформатор.

Протягом доби – обстріли Костянтинівської громади: в с. Іванопілля пошкоджено приватний будинок; вночі — ракетний обстріл м. Костянтинівка, пошкоджені колишні трамайні колії і дорожнє покриття; зранку – артообстріл с.Іванопілля, пошкоджені складські приміщення. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Важкі бої по лінії фронту в районі Бахмута, Соледара, Часового Яру, Сіверська, Вугледара.

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Протягом дня – потужні артилерійські обстріли населених пунктів Мар'їнської громади. Зафіксовані одинадцять авіаударів по м. Мар'їнка. На Донеччині за добу: двоє загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Жертв і постраждалих немає.

Херсонщина

Щоденні ворожі артилерійські обстріли. За інформацією Генштаб ЗСУ, від вогню армії рф постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Шляхове, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон. Рашисти вкотре обстріляли середмістя Херсона. Через удар ворожої артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці. Також ворог влучив у оселю херсонців. Будинок зазнав серйозних руйнувань. Дивом ніхто не постраждав. На вулиці Ломоносова ворожі снаряди понівечили будинок. Постраждали двоє людей, легка контузія.

Крім того, ворог вчетверте завдав удару по дитячому центру реабілітації. Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами.

Загалом за добу через агресію РФ на Херсонщині загинули три людини, четверо – постраждали. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 93 особи, з них 15 – це діти.

Триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.