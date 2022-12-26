СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО

Зрадником виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів

Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Зрадник допомагав росіянам викрадати учасників АТО. Про повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зрадником виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зловмисник «зливав» агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його «наводкою» загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх.

Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ. Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час «нальоту» зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом «сприяння» матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Таким чином він «конфіскував» мікроавтобус у мешканця селища. За даними слідства, зловмисник мав «преференції» від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. При цьому навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів. Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. При обшуках за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами рашистів.

Нагадаємо, СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українок.