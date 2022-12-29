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СБУ та спецслужба Молдови ліквідували міжнародний канал втечі ухилянтів до Євросоюзу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ та спецслужба Молдови ліквідували міжнародний канал втечі ухилянтів до Євросоюзу (відео)
За гроші зловмисники пропонували українським громадянам призовного віку виїхати за межі нашої держави
фото: пресслужба СБУ

Вартість послуг становила від $4,5 тис.

Служба безпеки України спільно зі спецслужбою Республіки Молдова SIS (Служба інформації та безпеки) заблокувала транснаціональний канал нелегальної міграції до Євросоюзу. У результаті комплексних заходів міжнародна слідчо-оперативна група задокументувала злочинну діяльність і затримала організаторів та учасників «схеми», йдеться у повідомленні відомства.

За гроші зловмисники пропонували українським громадянам призовного віку виїхати за межі нашої держави поза контрольно-пропускними пунктами. «Трафік» пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі «обхідними шляхами» в країни ЄС.

Один із маршрутів, який ділки використовували для прихованого виїзду, – на човнах через місцеву прикордонну річку. Вартість таких послуг становила від $4,5 тис. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.

Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям спецслужб обох країн вдалося запобігти нелегальному виїзду до західних країн більше сотні ухилянтів. За даними слідства, до незаконної діяльності причетне транснаціональне злочинне угруповання, яке спеціалізується на організації каналів нелегальної міграції.

До складу групи входили громадяни України та Молдови. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочину, зокрема гроші, одержані від «туристів».

У межах кримінального провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, депутат Чернігівської міськради очолив канал втечі ухилянтів за кордон.

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Теги: депутат Молдова гроші студенти мобілізація розслідування кордон СБУ ухилянти

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