В Україні викрили диверсантів «ЛНР», які планували теракти і замінували авто СБУ

СБУ ліквідувала агентурну мережу «ЛНР», яка хотіла влаштувати теракти в Україні

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої ЛНР на території, підконтрольній українській владі, зокрема, агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні. Про це інформує пресцентр СБУ.

Вказано, що спецслужбі вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєверодонецька, який вступив до лав «спецслужби «ЛНР» у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.

За завданням кураторів із Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з-поміж близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

29 липня так званий розвідник «ЛНР» організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів «псевдоспецслужби». Сам вербувальник наразі перебуває на непідконтрольній українському уряду території.

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