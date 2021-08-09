В Україні затримали членів найбільшого мафіозного клану Італії (фото)

Члени всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» курували в Одесі контрабанду кокаїну до ЄС

Служба безпеки України заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу. Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що у зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн доларів за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета» з Італії.

У пресслужбі розповіли, що співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту «Південний» правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном. За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу, додали в СБУ.

Раніше в Європі провели масштабну операцію проти мафіозного клану Ндрангета.

Також повідомлялося, що у «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото).