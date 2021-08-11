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    СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду

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    СБУ заблокувала створення фейкового самоврядування на Запоріжжі - СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду
    СБУ заблокувала створення фейкового самоврядування на Запоріжжі
    Фото: СБУ

    Організатори фейкової громади закликали громадян не визнавати українські органи влади

    Служба безпеки України запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Організатори фейкової громади закликали громадян не визнавати українські органи влади.

    За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування обстановки в регіоні. Для цього вони провели фіктивні установчі збори і обрали так званого уповноваженого громадою.

    Щоб залучити до своїх лав однодумців, зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

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    СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду
    СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду
    СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду

    Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:

    • печатки псевдодержавного утворення;
    • комп’ютерну техніку і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

    Вилучені матеріали направлено на експертизу.

    У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

    Раніше у Гуляйполі розгромили фейкову міськраду. Під час обшуків правоохоронці вилучили у «депутатів» і «міського голови» печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

    Перед цим СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм.

    Також у липні СБУ провела спецоперацію, аби виманити з Росії організаторку «референдуму» на Луганщині.

    Теги: СБУ сепаратизм документи розслідування самоврядування Запорізька область
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    СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду