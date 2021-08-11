СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду
Організатори фейкової громади закликали громадян не визнавати українські органи влади
Служба безпеки України запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організатори фейкової громади закликали громадян не визнавати українські органи влади.
За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування обстановки в регіоні. Для цього вони провели фіктивні установчі збори і обрали так званого уповноваженого громадою.
Щоб залучити до своїх лав однодумців, зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:
- печатки псевдодержавного утворення;
- комп’ютерну техніку і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.
Вилучені матеріали направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.
Раніше у Гуляйполі розгромили фейкову міськраду. Під час обшуків правоохоронці вилучили у «депутатів» і «міського голови» печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.
Перед цим СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм.
Також у липні СБУ провела спецоперацію, аби виманити з Росії організаторку «референдуму» на Луганщині.