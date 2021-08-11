СБУ викрила криптообмінники, через які фінансували провокації до Дня Незалежності

Від початку поточного року послугами мережі підпільних криптообмінників скористалися більше тисячі «клієнтів»

Підпільні криптообмінники дозволяли не лише проводити анонімні платежі, але й переводити тіньові кошти в готівку

Служба безпеки України викрила у Києві роботу нелегальних криптообмінників, які причетні до фінансування провокацій до Дня Незалежності. Щомісяця через установи проводили близько 30 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що підпільні криптообмінники дозволяли не лише проводити анонімні платежі, але й переводити тіньові кошти в готівку.

«Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney тощо», – відзначає пресслужба.

Від початку поточного року послугами мережі підпільних криптообмінників скористалися більше тисячі «клієнтів», серед яких були й організатори масових протестів до Дня Незалежності.

«Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За «послуги» отримували 5-10 % від суми переказу», – додає пресслужба СБУ.

Внаслідок санкціонованих обшуків у офісах криптообмінників, правоохоронці вилучили:

комп’ютери та серверне обладнання, які доказують протиправну діяльність;

мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке дозволяло приховувати місце перебування зловмисників;

печатки й документи;

готівку у розмірі 1 млн гривень.

Викриття і блокування схеми проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

До слова, СБУ у Мелітополі ліквідувала фейкову громаду.

Також СБУ викрила масштабну корупційну схему на державному енергетичному підприємстві.