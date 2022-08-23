СБУ заблокувала криптогаманець «волонтера», що збирав гроші для армії Росії

На заблокованому рахунку було близько 800 тис. у гривневому еквіваленті

Механізм блокування криптогаманця було застосовано СБУ вперше

За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина Росії, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення Росії збирає гроші на потреби армії загарбників. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У спецслужбі зазначили, що на момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відстежування та виведення в українську юрисдикцію.

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У відомстві додали, що арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

«Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій «Л/ДНР». Від початку широкомасштабного вторгнення РФ «волонтер» просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів», – розповіли в СБУ.

Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

«Тепер подібна участь чекає й інших російських «волонтерів», які спонсорують війну в Україні», – попередили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю.

Також раніше повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України виявила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ «провів» із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.