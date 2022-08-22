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СБУ викрила коригувальницю ракетних ударів по Запоріжжю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила коригувальницю ракетних ударів по Запоріжжю
СБУ затримали учасника агентурної групи із Запоріжжя на спробі передачі загарбникам закритих відомостей
фото: пресслужба СБУ

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі

Служба безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні», – зазначається у повідомленні.

Встановлено, що її організатором є мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою для проведення підривної діяльності. За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку. Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту. У разі успішного виконання завдань агресори обіцяли «організаторці» керівну «посаду» в окупаційній адміністрації, а її чоловіка – перевести з передової у тил угруповань РФ.

В ході оперативних дій співробітники СБУ затримали учасника агентурної групи із Запоріжжя на спробі передачі загарбникам закритих відомостей. Затриманому повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду. А організаторці групи повідомлено про підозру заочно у межах кримінального провадження за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Як раніше повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України виявила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ «провів» із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.   

Також повідомлялося, що СБУ затримала російських агентів, що намагалися влаштуватися до ЗСУ.

Теги: СБУ Запоріжжя війна державна зрада

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