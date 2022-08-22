СБУ викрила коригувальницю ракетних ударів по Запоріжжю

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі

Служба безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні», – зазначається у повідомленні.

Встановлено, що її організатором є мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою для проведення підривної діяльності. За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку. Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту. У разі успішного виконання завдань агресори обіцяли «організаторці» керівну «посаду» в окупаційній адміністрації, а її чоловіка – перевести з передової у тил угруповань РФ.

В ході оперативних дій співробітники СБУ затримали учасника агентурної групи із Запоріжжя на спробі передачі загарбникам закритих відомостей. Затриманому повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду. А організаторці групи повідомлено про підозру заочно у межах кримінального провадження за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Як раніше повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України виявила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ «провів» із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російських агентів, що намагалися влаштуватися до ЗСУ.