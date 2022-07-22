СБУ впіймала російського агента, який планував розстрілювати українців (відео)

У разі окупації Житомирщини ворожий агент планував вступити до лав так званих «розстрільних груп»

Зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента воєнної розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до «розстрільних груп» окупантів. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

«Контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію на Житомирщині, в ході якої затримала агента головного управління генерального штабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів Збройних сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону», – зазначається у повідомленні.

В СБУ додали, що отриману інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі.

«Крім того, в разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих «розстрільних груп» для катування і вбивства місцевих жителів. Встановлено, що зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію у заборонених в Україні соцмережах», – розповіли в СБУ.

Затримання агента ГРУ на Житомирщині

За інформацією контррозвідників, «куратор» від ГРУ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представником воєнної розвідки РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала агента ФСБ. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні. Крім цього, зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт «Кривий Ріг».

Служба безпеки України також затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Також на Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду.

Раніше СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Миколаївщині.