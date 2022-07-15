СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Миколаївщині

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці

Затримано російських агентів, які збирали інформацію про розміщення підрозділів Збройних сил України та розташування інфраструктурних об’єктів. Ця інформація була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку», – йдеться в повідомленні.

У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, російські загарбники знову атакували Миколаїв. Ракети влучили по двох університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Відомо про двох постраждалих.