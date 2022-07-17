На Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду

СБУ викрила черкащанку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні соцмережу «Однокласнікі»

У своїх постах черкащанка підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини

У Черкаській області служба безпеки України викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу пропаганду. Про це повідомляє СБУ.

СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини.

Ще одного поплічника агресорів оголошено у розшук.

«Ним виявися мешканець обласного центру, який публічно закликав людей приєднуватися до лав окупаційних угруповань», – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що чоловік свої повідомлення розповсюджував через пости та сторіз на власній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб агресора. Зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

Раніше повідомлялося, що гауляйтер росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру. Це Юрій Турульов, він – колишній керівник місцевої автостанції.

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