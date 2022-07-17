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    Кримінал

    На Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду

    СБУ викрила черкащанку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні соцмережу &laquo;Однокласнікі&raquo; - На Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду
    СБУ викрила черкащанку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні соцмережу «Однокласнікі»
    фото: СБУ

    У своїх постах черкащанка підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини

    У Черкаській області служба безпеки України викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу пропаганду. Про це повідомляє СБУ.

    СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини.

    Ще одного поплічника агресорів оголошено у розшук.

    «Ним виявися мешканець обласного центру, який публічно закликав людей приєднуватися до лав окупаційних угруповань», – йдеться у повідомленні.

    СБУ зазначає, що чоловік свої повідомлення розповсюджував через пости та сторіз на власній сторінці в Instagram.

    Нагадаємо, під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб агресора. Зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

    Раніше повідомлялося, що гауляйтер росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру. Це Юрій Турульов, він – колишній керівник місцевої автостанції.

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    Теги: росія окупанти СБУ пропаганда війна Україна Черкащина окупація розшук #stoprussia
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    На Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду