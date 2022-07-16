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    Новини

    Затримано ексначальника СБУ в Криму через державну зраду

    Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча - Затримано ексначальника СБУ в Криму через державну зраду
    Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча
    фото: Іван Ступак

    Саме Олег Кулініч ввжажається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонськоі області

    СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. Про це повідомив колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

    «Це колишній керівник Головного управління СБУ в АР Крим, з місцем дислокації в будівлі Херсонсьго Управління СБ України – Кулініч Олег Миколайович. 2 березня 2022 Володимир Зеленський звільнив його з посади. А вже сьогодні ДБР затримало його за підозрою у державній зраді, ст. 111 ККУ. Саме він ввжажається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонськоі області, а також в тому, що не були підірвані переправи», – повідомив Ступак.

    Пресслужба СБУ в коментарі 24 каналу зазначили, що протидіють ворожим спецслужбам, які намагаються розширити мережу своїх агентів у наших держорганах. За останні роки СБУ зробила низку резонансних викриттів російських агентів.

    Водночас правоохоронці визнають, що серед фігурантів таких справ були й їхні співробітники. Щодо справи зі зрадником, який був начальником СБУ в Криму Олегом Кулінічем, відомство готове максимально сприяти необхідній інформації для подальшого її розслідування.

    Зазначимо, що 2 березня 2022 року Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму. На його місце призначили Олександра Власенка.

    Теги: Крим росія окупанти СБУ війна Володимир Зеленський розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Затримано ексначальника СБУ в Криму через державну зраду