СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву

Громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:

військової техніки;

блок-постів;

об’єктів критичної інфраструктури;

цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Для цього використовувала програми-месенджери.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.

Нагадаємо, на Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду. Також правоохоронці затримали ексначальника СБУ в Криму через державну зраду.

Раніше СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Миколаївщині.