СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву
Громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів
Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області. Про це повідомляє пресслужба відомства.
За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.
Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:
- військової техніки;
- блок-постів;
- об’єктів критичної інфраструктури;
- цивільних та військових об’єктів у столиці та області.
Для цього використовувала програми-месенджери.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.
Нагадаємо, на Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду. Також правоохоронці затримали ексначальника СБУ в Криму через державну зраду.
Раніше СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Миколаївщині.