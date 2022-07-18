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  4. СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву
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    Новини

    СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву

    Ворог планував використати дані для можливого проведення диверсій у Києві - СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву
    Ворог планував використати дані для можливого проведення диверсій у Києві
    фото: armyinform

    Громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів

    Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

    Зазначається, що злочинниця збирала інформацію про місця розташування:

    • військової техніки;
    • блок-постів;
    • об’єктів критичної інфраструктури;
    • цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

    Для цього використовувала програми-месенджери.

    Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.

    Нагадаємо, на Черкащині затримали жінку, яка поширювала ворожу пропаганду. Також правоохоронці затримали ексначальника СБУ в Криму через державну зраду.

    Раніше СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Миколаївщині.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна розслідування Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву