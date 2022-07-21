Засудив до страти іноземних бійців: СБУ оголосила підозру псевдосудді «ДНР»

Слідчі Служби безпеки підготували достатню доказову базу і повідомили про підозру судді так званої «апелляционной палаты верховного суда ДНР», який засудив до страти іноземних захисників України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Саме він (суддя, – ред.) усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ», – йдеться в повідмленні.

Зазначається, що ці іноземці добровільно вступили до Збройних Сил України і героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де й потрапили у полон у квітні 2022 року. Своїм «вироком» псевдосуд терористичної організації «ДНР» порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

Тож наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Триває досудове слідство за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 9 червня «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України. У «ДНР» заявили, що засуджені мають місяць на оскарження вироку.

Британці Шон Піннер та Ейден Аслін потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі.

Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним «судовий процес»над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

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