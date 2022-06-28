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    Події в Україні

    СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону

    Внаслідок атаки Росії на Яворівський полігон загинули десятки українських військових - СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону
    Внаслідок атаки Росії на Яворівський полігон загинули десятки українських військових
    Фото з відкритих джерел

    Інформацію щодо полігону ворогу передавав колишній працівник КДБ

    Служба безпеки України (СБУ) затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Контррозвідники української спецслужби встановили: інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у Телеграм-каналі.

    У спецслужбі нагадали, що внаслідок ракетних обстрілів по Яворівському полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.

    Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

    «Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки в місті Яворів (Яворівський полігон) на Львівщині 13 березня. Офіційно повідомлялося про 35 загиблих внаслідок атаки. За даними українських офіційних осіб, по базі було випущено 30 ракет з території Росії.

    14 березня британська газета The Mirror повідомила, що принаймні троє колишніх британських спецназівців могли бути вбиті в результаті цієї атаки.

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    Теги: росія окупанти СБУ Львівщина війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону