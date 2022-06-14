Вибухи на Львівщині. Садовий прокоментував ситуацію

За попередньою інформацією, працює ППО

На Львівщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив мер міста Андрій Садовий.

«Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях», – написав Садовий.

Раніше повідомлялося про вибухи на Тернопільщині.

Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.

Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.