Одна з найбільших атак на Львівщину. Садовий повідомив деталі обстрілу

Уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури

Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз.

У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття!», – наголосив Садовий.

Попередньо, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети. Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.