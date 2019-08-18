В окупованому Севастополі розкопали древній храм



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Херсонес Таврійський

Розкопки на території окупованого Севастополя проводять московські і уральські археологи

В окупованому Севастополі в ході незаконних археологічних розкопок було виявлено приміщення храму, яке існувало з IV століття до н.е. до IV століття н.е.

Про це повідомляє проект Крим.Реаліі.

«У ході робіт нами було виявлено одне з приміщень, яке колись, ймовірно, належало храму. Храм примикав до вулиці, на північ від нього знаходилася площа, де проходили релігійні таїнства, а за цією площею – підсобні приміщення даної споруди «, – сказав завідувач відділу «Городище і некрополь» Станіслав Рижов.

За інформацією прес-служби музею-заповідника «Херсонес Таврійський», в даний час розкоп доступний для огляду відвідувачам. Він розташований ліворуч від Туманного дзвону.

Розкопки на території окупованого Севастополя проводять московські і уральські археологи.

Раніше повідомлялося, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України ініціює обмежувальні заходи щодо 28 наукових та музейних установ, представники яких взяли участь у незаконних розкопках на території окупованого Криму.

За даними МінВОТ, за період 2014-2018 років Мінкультури РФ було прийнято понад 90 наказів про видачу дозволів на проведення археологічних розкопок на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Як відомо, після незаконної анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурної та історичної значення, що знаходяться на території півострова. Однак Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

Нагадаємо, у МінТОТ повідомили, що російські археологи привласнили більше мільйона кримських артефактів.