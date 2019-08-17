Захист українців у Криму треба посилити новими законами, – представник президента



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Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич

Є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій - Кориневич

Уже є сформований пакет законодавчих ініціатив, які необхідні для вирішення проблем громадян України – жителів Криму.

Про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Укрінформ.

«Ми працюємо над цим, у нас є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій… Ми вважаємо, що він містить багато важливих речей, в тому числі щодо спрощення отримання документів і питання кримчан- нерезидентів», – сказав Кориневич.

Він зазначив, що активне лобіювання цих законодавчих ініціатив розпочнуть з початком роботи нового парламенту.

Як повідомлялося, у Зеленського готують концепцію перехідного правосуддя для реінтеграції Криму та Донбасу.