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    Політика

    Захист українців у Криму треба посилити новими законами, – представник президента

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    Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич - Захист українців у Криму треба посилити новими законами, – представник президента
    Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич

    Є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій - Кориневич

    Уже є сформований пакет законодавчих ініціатив, які необхідні для вирішення проблем громадян України – жителів Криму.

    Про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Укрінформ.

    «Ми працюємо над цим, у нас є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій… Ми вважаємо, що він містить багато важливих речей, в тому числі щодо спрощення отримання документів і питання кримчан- нерезидентів», – сказав Кориневич.

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    Він зазначив, що активне лобіювання цих законодавчих ініціатив розпочнуть з початком роботи нового парламенту.

    Як повідомлялося, у Зеленського готують концепцію перехідного правосуддя для реінтеграції Криму та Донбасу.

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