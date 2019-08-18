В окупованому Криму знайшли унікальний саркофаг



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Розкопки в анексованому Криму Фото: Руслан Бальбек / ВКонтакте

Могила не викладена з плит, як це часто зустрічається, а вирізана в цілісному шматку каменю

В анексованому Криму на розкопках античного міста Мірмекій у Керчі знайшли порожній саркофаг. Про це сказав начальник Мірмекійської експедиції російського Ермітажу Олександр Бутягін.

Про це повідомляють російські видання.

«Нами виявлене незвичайне загадкове поховання. Його унікальність полягає в тому, що могила не викладена з плит, як це часто зустрічається, а вирізана в цілісному шматку каменю. Це справжній маленький кам'яний саркофаг, що незвично для такого раннього часу», - розповів Бутягін.

За його словами, невеликі розміри кам'яного ящика дозволили припустити, що в ньому було поховане немовля.

«Однак археологи не виявили всередині нічого, хоча кам'яна плита, що перекриває могилу, залишилася непотривоженою. Можливо, сюди був висипаний прах померлого після кремації або пусте поховання було зроблене в пам'ять про людину, яка померла на чужині», - зазначив археолог.

За словами Бутягіна, поховання відноситься до архаїчного часу і датується другою половиною VI століття до нашої ери.

Мірмекій - античне місто, засноване греками в першій половині VI століття до н.е. на березі Керченської протоки, що входило до складу Боспорського царства і розташовувалося на схід від Пантікапея (сучасний мис Карантинний у межах міста Керч). Є об'єктом культурної спадщини.