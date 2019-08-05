У Канаді відреагували на діяльність кінобренду IMAX в окупованій Ялті



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Кінотеатр «Сатурн-IMAX» в окупованій Ялті

Діяльність кінотеатру «Сатурн-IMAX» буде перевірено

Посольство Канади в Україні повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX в окупованій Ялті (кінотеатр «Сатурн-IMAX») буде перевірена Королівською канадською кінною поліцією і Канадською митною службою. Така реакція від офіційної Оттави надійшла на запит Крим.Реалії про діяльність ялтинського кінотеатру «Сатурн-IMAX».

«Санкції щодо України були запроваджені відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи 17 березня 2014 року. Канада вжила конкретних заходів щодо окупованого Росією Кримського регіону України, а також щодо українських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із незаконною анексією і окупацією Криму Росією, а також із постійною підтримкою Росією заколоту на сході України. Всі особи в Канаді і канадці за кордоном повинні дотримуватися санкцій Канади. Це стосується фізичних і юридичних осіб. Порушення санкцій є кримінальним злочином. Потенційні злочини розслідуються Королівською канадською кінною поліцією і Канадською митною службою», – повідомили в прес-службі посольства.

Раніше виконувач обов'язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренду кіноіндустрії IMAX в анексованому Криму.

Раніше стало відомо, що в окупованій Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.