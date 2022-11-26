Секретар єпархії Московської церкви розповів, як у мережі з’явилося його фото з оголеним хористом

Архімандрит Микита записав відеозвернення, у якому розповів свою версію подій

Служба безпеки провела у п’ятницю, 25 листопада, обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Разом із офіційним повідомленням СБУ мережу також облетіли знімки секретаря єпархії архімандрита Микити (Сторожука) у спідній білизні. Додавалося і фото роздягненого 17-річного хориста. Блогери та ряд ЗМІ, посилаючись на власні джерела, писали, що під час обшуку правоохоронці заскочили їх в момент фізичної близькості.

Архімандрит Микита записав відеозвернення, у якому розповів свою версію подій. Він прямо не заперечив факт скандального інциденту з оголеним хористом, натомість акцентував увагу на відсутності доказів.

«Це було настільки неочікувано… Ніхто з на не очікував такого… Нас розбудили, розбили двері, усіх, хто перебував у єпархії, вивели зі своїх кімнат, приставили до стіни, роздягнули, і, як виявляється, сфотографували. А потім всякі непристойні добавки, ви мабуть це все читали. Господь суддя всім, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази – хай доводять», – сказав Микита.

На останок Микита повідомив, що обшуки тривали 12 годин – із 7:00 ранку до 19:05 вечора.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. У Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Також 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.