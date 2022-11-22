Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 

СБУ протидіє підривній діяльності російських спецслужб в Україні

22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Безпекові заходи відбулися на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (місто Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (село Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Як повідомляє видання «Рівненські новини», у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо, також сьогодні, 22 листопада Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.