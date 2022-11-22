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Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото) 
Духовні особи зберігали російські методички
фото з відкритих джерел

СБУ протидіє підривній діяльності російських спецслужб в Україні 

22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Безпекові заходи відбулися на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (місто Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (село Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Як повідомляє видання «Рівненські новини», у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото)  фото 1
Обшуки в монастирях на Рівненщині: силовики знайшли пропагандистські матеріали (фото)  фото 2

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. 

Нагадаємо, також сьогодні, 22 листопада  Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Теги: місто свято Рівненщина церква

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