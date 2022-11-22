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Росія відреагувала на обшуки в церквах Московського патріархату  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія відреагувала на обшуки в церквах Московського патріархату  
Силовики шукали в церквах МП диверсантів та зброю 
фото: СБУ

СБУ проводила в Києво-Печерській лаврі та монастирях на Рівненщині контррозвідувальні заходи 

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я». Про це пишуть російські ЗМІ.

«Українська сторона давно воює з... Російською православною церквою, і я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в ланцюгу цих військових дій проти російського православ'я», – сказав представник Кремля. 

Цікаво, що формально УПЦ МП від російської церкви відхрестилася ще весною, коли Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

Однак у країні-терористці РФ ніхто не приховує, що церква підтримує криваву політику Кремля. Зокрема, днями патріарх РПЦ Кирило подякував Путіну за війну в Україні.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Також сьогодні, 22 листопада Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Теги: росія СБУ обшук

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