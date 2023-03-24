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Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
Російські окупанти щодня зазнають значних втрат
фото з відкритих джерел

Усіх поранених осіб офіцерського складу окупанти евакуюють на територію РФ

Зафіксовано збільшення смертності серед поранених загарбників у період з 17 по 21 березня. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 24 березня.

Це пов’язано зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжкомісць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжкомісць військового шпиталя збільшено удвічі – з 200 до 400.

Водночас усіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

Нагадаємо, триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.

До слова, 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо про підрив автомобіля співробітника поліції окупантів місцевого Сергія Сковирка.

Теги: окупанти війна втрати ЗСУ

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