Вибух у Мелітополі: авто місцевого поліціанта злетіло у повітря (відео)

Оприлюднене відео з місця події

Сьогодні зранку, 23 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо про підрив автомобіля співробітника поліції окупантів місцевого Сергія Сковирка. Про це пише телеграм-канал «Вертикаль».

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«Висадили в повітря начальника дільничних Сергія Сковирка, який зрадив Україну і почав працювати на рашистів», – йдеться у повідомленні.

Також оприлюднене відео з місця події.

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Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після ранкового вибуху окупанти не на жарт заметушилися. «Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва – біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого «поліцейського»», – розповів він.

При цьому колаборант, голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов заявив, що руйнувань та постраждалих немає.