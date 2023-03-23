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Вибух у Мелітополі: авто місцевого поліціанта злетіло у повітря (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Мелітополі: авто місцевого поліціанта злетіло у повітря (відео)
фото: Вертикаль/Телеграм

Оприлюднене відео з місця події

Сьогодні зранку, 23 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо про підрив автомобіля співробітника поліції окупантів місцевого Сергія Сковирка. Про це пише телеграм-канал «Вертикаль».

«Висадили в повітря начальника дільничних Сергія Сковирка, який зрадив Україну і почав працювати на рашистів», – йдеться у повідомленні.

Також оприлюднене відео з місця події.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після ранкового вибуху окупанти не на жарт заметушилися. «Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва – біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого «поліцейського»», – розповів він.

При цьому колаборант, голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов заявив, що руйнувань та постраждалих немає. 

Теги: окупанти вибух повітря Іван Федоров Мелітополь відео

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