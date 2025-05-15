Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
фото з відкритих джерел

В Івано-Франківську та Луцьку дуже гучно

У західних областях лунають вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові групи та Telegram-канали.

Зокрема, більше 10 вибухів пролунало в Івано-Франківську. Також сильні вибухи чутно в Луцьку. Громадян закликають триматись подалі від вікон.

Дрони пролітали через Тернопільщину, Хмельниччину та Рівненщину.

Оновлено. Згодом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що цивільна інфраструктура в місті не постраждала, загиблих і потерпілих немає.

Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, ворожі безпілотники сьогодні також атакували Київ та область.

До слова, триває 1177-й день повномасштабної війни.

Сьогодні у Стамбулі заплановані переговори між Україною та Росією. У них візьме участь президент України Володимир Зеленський.

До складу делегації України, яка полетить до Стамбула, також увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Президент Володимир Зеленський очікує, хто прибуде від Росії до Туреччини, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні.

Читайте також:

Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Івано-Франківщина Волинська область Рівненщина Тернопільщина дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Taurus за своїми технічними характеристиками переважає ракети Storm Shadow та Scalp
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
17 квiтня, 08:43
Нічна «бавовна» на Курщині
Росіяни скаржаться на атаку понад сотні дронів
15 квiтня, 08:01
Момент вибуху поблизу базування 112-тої гвардійської ракетної бригади РФ
Вибухи в Шуї: під ударом опинилась бригада, причетна до атаки на Суми
17 квiтня, 06:54
Пошуки постраждалих під час нічної атаки на Київ
У зруйнованому будинку в Києві могла загинути ціла родина: тривають пошуки матері та старшої дитини
24 квiтня, 07:16
Наслідки нічної атаки дронів на Брянськ
Брянськ: дрони атакували одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії (відео)
28 квiтня, 06:40
Киянка розповіла, що відбувалося під час нічної атаки (відео)
Киянка розповіла, що відбувалося під час нічної атаки (відео)
4 травня, 08:23
Наслідки нічної атаки на Київ
«Цинізм найвищого рівня». Зеленський відреагував на атаки РФ після прохання про тишу
4 травня, 11:08
Приліт у Саранську
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)
7 травня, 07:01
Для мешканців пошкодженого будинку розгорнуто штаб з ліквідації наслідків за адресою: вул. Табірна, 40
Штаби для допомоги постраждалим від атаки 7 травня жителям Києва: адреси
7 травня, 10:03

Події в Україні

«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 травня
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 травня
Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом, склад делегацій від РФ та України: головне за ніч
Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом, склад делегацій від РФ та України: головне за ніч
Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
41K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
37K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
28K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
25K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua