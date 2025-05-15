«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)

В Івано-Франківську та Луцьку дуже гучно

У західних областях лунають вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові групи та Telegram-канали.

Зокрема, більше 10 вибухів пролунало в Івано-Франківську. Також сильні вибухи чутно в Луцьку. Громадян закликають триматись подалі від вікон.

Дрони пролітали через Тернопільщину, Хмельниччину та Рівненщину.

Оновлено. Згодом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що цивільна інфраструктура в місті не постраждала, загиблих і потерпілих немає.

Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, ворожі безпілотники сьогодні також атакували Київ та область.

До слова, триває 1177-й день повномасштабної війни.

Сьогодні у Стамбулі заплановані переговори між Україною та Росією. У них візьме участь президент України Володимир Зеленський.

До складу делегації України, яка полетить до Стамбула, також увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Президент Володимир Зеленський очікує, хто прибуде від Росії до Туреччини, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні.